Hamas: Kalıcı ateşkes yönündeki her türlü planı memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Hamas yayımladığı bildiride, kalıcı bir ateşkese, işgalci güçlerin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesine, insani yardımların koşulsuz girişine ve arabulucularla ciddi müzakereler yoluyla gerçek bir esir değişimine yol açacak her türlü fikir ve öneriyi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Bu arada, Gazze’deki Siyonist esirlerin aileleri cumartesi gecesi yayımladıkları bildiride, işgalci İsrail rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, ateşkes önerisini kabul ederek derhal müzakere masasına oturması, Gazze’ye karşı yürütülen savaşa son vermesi ve esirleri geri getirmesi çağrısında bulundu.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin haberine göre, esir aileleri Netanyahu’dan ısrarla, savaşı bitirmek ve esirleri geri almak için derhal bir müzakere heyeti göndermesini talep etti.

Bildiride, Hamas’ın arabulucuların planına olumlu yanıt verdiğine işaret edilerek, Netanyahu kabinesinin bu öneriye kayda değer bir yanıt vermemesine tepki gösterildi.

Gazze’deki Siyonist esirlerin aileleri, Netanyahu’nun iktidarda kalmasının, esirlerin geri getirilmesi ve daha fazla can kaybının önlenmesi gibi hayati bir meselenin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu aileler ayrıca Siyonist rejimin kabinesine, Hamas’ın onay verdiği anlaşmayı kabul etmesi ve derhal müzakerelere başlaması çağrısında bulundu.