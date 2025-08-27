  1. Dünya
ABD elçisi Barrack, protesto nedeniyle Lübnan’ın güneyine ziyareti iptal etti

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, protesto nedeniyle Lübnan’ın güneyine ziyareti iptal etti.

Arap medyasına göre, ABD’nin direnişi silahsızlandırma girişimleri kapsamında bölgeye göndermeyi planladığı özel elçi Tom Barrack’ın ziyareti öncesi Lübnan’ın güneyinde tansiyon yükseldi.

Bu sabah Hiyam kasabasında halkın tepkisi artarken, Barrack’ın dün Lübnanlı gazetecilere yönelik hakaretleri gerilimi daha da tırmandırdı. Barrack, gazetecilerin sorularına cevap verirken, davranışlarını “hayvani” olarak nitelendirdi.

Bölge kaynakları, söz konusu açıklamaların Lübnan kamuoyunda tepkiyle karşılandığını, Barrack’ın ziyaretine karşı protesto hazırlıklarının başladığını aktardı.

Tom Barrack’ın protesto nedeniyle Lübnan’ın güneyindeki Sur ve el-Hiyam bölgelerine ziyareti iptal ettiği belirtildi.

