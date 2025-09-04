Şanghay İşbirliği Örgütü güvenlik ittifakları oluşturabilir

İran Savunma Bakanı Emir Aziz Nasirzade, bir televizyon röportajında Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetle Çin’e yapılan ziyaretin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emir Nasirzade, Şanghay Zirvesi’ne katılan yetkililerle güvenlik ve savunma alanlarında görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Savunma Bakanı, şu anda Şanghay İşbirliği Örgütü’nün terörizmle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı alanlarında faaliyet gösterdiğini, ancak mevcut süreçle ilerlediğinde gelecekte faaliyet alanını genişletebileceğini ve iyi güvenlik ittifakları kurabileceğini ifade etti.