İran Savunma Bakanı: Düşmanın olası saldırısına yeni füzelerle yanıt vereceğiz

Tuğgeneral Aziz Nasirzade, “Savunma Sanayi Günü” münasebetiyle Tahran’da görev yapan bazı yabancı askeri ataşelerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “12 Günlük Savaş’ta tamamen desteklenen bir güçle karşı karşıya kaldık. İran, bu savaşta yalnızca Siyonist rejim ile mücadele etmedi; aynı zamanda ABD’nin tüm lojistik, istihbarat ve destek gücü de bu savaşta yer aldı.” dedi.

Tuğgeneral Nasirzade, İran Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Günlük Kutsal Savunma sırasında hiçbir şekilde yabancı kaynaklara bağımlı olmadığını ve savaşta kullanılan her şeyin kendi savunma sanayimiz tarafından üretildiğini belirtti.

Savunma Bakanı, Siyonist rejimin geniş çaplı medya sansürüne işaret ederek, “Her ne kadar Siyonist rejimin medya sansürü, İran füzelerinin isabetini tamamen gösterilmesine izin vermese de, bu isabetlere dair bilgiler zamanla yayıldı. Bu durum, İran Silahlı Kuvvetleri’nin kabiliyetlerini gösteriyor. Ayrıca, kullanmadığımız daha güçlü füzelerimiz de mevcut” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Nasirzade: “12 Günlük Savaş’ta kullanılan füzeler, Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmişti. Bugün, önceki füzelerden çok daha yüksek kabiliyete sahip füzeler üretmiş durumdayız ve eğer Siyonist düşman yeni bir maceraya kalkışırsa, bu füzeleri mutlaka kullanacağız” ifadesini kullandı.