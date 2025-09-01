ŞİÖ, Batı'nın tek taraflılığına karşı uygun bir alternatiftir

İran Savunma Bakanı Emir Aziz Nasirzade, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi kapsamında yaptığı bir röportajda “Dünyanın şu anda karşı karşıya olduğu durum, Batı’nın çeşitli güvenlik, ekonomik ve siyasi alanlarda tek taraflı ve aşırı taleplerde bulunmasıdır” dedi.

Emir Nasirzade, Şanghay ve BRICS gibi örgütleri bu tek taraflılığa karşı uygun alternatifler olarak nitelendirerek, “Ekonomik ve güvenlik alanlarında yeni ittifakların kurulması, ülkelerin işbirliği yaparak bölgesel güvenliği sağlamasına ve yaptırımlara karşı ekonomilerini geliştirmesine yardımcı olabilir” dedi.

Savunma Bakanı ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün işte bu amaçla kurulduğunu ve bugüne kadar olumlu etkiler yarattığını vurguladı.