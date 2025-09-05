Dışişleri Bakanı Erakçi'den telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı George Grabaritis, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Sierra Leone Dışişleri Bakanı Alhaji Musa Timoti Kaba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a karşı devreye soktuğu tetik mekanizması konusu ele alındı.

Avrupa ülkelerinin haksız ve hukuka aykırı hamlesini eleştiren Erakçi, bu girişimi ''sorumsuzca’’ olarak nitelendirdi. Erakçi, İran’ın diplomatik sürece olan bağlılığına dikkat çekerek, Tahran’ın meşru haklarını savunmadaki ciddiyetini ve kararlılığını vurguladı.

Abbas Erakçi, İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili mevcut anlaşmazlıkların çözümü için diplomatik çözümlerin benimsenmesinin gerekliliğini vurguladı ve BM Güvenlik Konseyi'ni diplomasiyi desteklemeye ve yasadışı eylemleri ve gerginliğin tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Yunanistan, Slovenya ve Sierra Leone dışişleri bakanları da, diyalog ve diplomasinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.

