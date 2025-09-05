Lübnan'daki önemli toplantının ardından Hizbullah'tan flaş açıklama

Lübnan'da ordunun Hizbullah'ı silahsızlandırma planını görüşmek üzere yapılan kabine toplantısı, birkaç dakika önce sona erdi. Toplantıya ilişkin Hizbullah'tan ilk tepki geldi.

Bu bağlamda Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi Galib Ebu Zeyneb, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, "Tüm bakanlarımız Hükümetin Hizbullah'ı silahsızlaştırma konusuyla ilgili yapılan toplantıyı protesto amacıyla terk ettiler" dedi.

Ebu Zeyneb, iki Şii partiden bakanların kabine toplantısından çekilmesinin, Lübnan'ın çok tehlikeli bir siyasi ikilemle karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Hibullah yetkilisi, kabine toplantısında yaşananlardan asıl sorumluluğun cumhurbaşkanı ve başbakana ait olduğunu sözlerine ekledi.

Ebu Zeyneb, Şiilerin bir sonraki adımının hükümet toplantısındaki gelişmelere ve sonuçlara göre belirleneceğini sözlerine ekledi.

Üst düzey Hizbullah üyesi, Lübnan ordusunun silahsızlanma krizindeki tutumunu değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu ve sunduğu planı daha sonra değerlendireceklerini vurguladı.

Üst düzey Hizbullah Siyasi Konseyi Üyesi, sokağa çıkma veya hükümetten istifa etme hakkımız olduğunu ve şu anda gelecekteki eylemler için tüm uygun seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.