FIFA Başkanı Infantino, İran-Özbekistan maçını izleyecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2025 CAFA Uluslar Kupası'nda İran ile Özbekistan arasında oynanacak final maçını izlemek için Taşkent'e gidecek.

FIFA başkanı Gianni Infantino'nun yakın gelecekte Özbekistan'ı ziyaret etmesi planlanıyor. Bu, Özbekistan Futbol Federasyonu bilgi servisi aracılığıyla bildirildi.

Zamin.uz'un haberine göre, FIFA Başkanı'nın ziyaretinin ana amacı, Özbekistan'da futbolu daha da geliştirme ve yeni projelerin uygulanması konularında kapsamlı bir görüş alışverişidir. Aynı zamanda, "Ulusal Futbol Merkezi"nin faaliyetleriyle yakından tanışması bekleniyor.

En önemli noktalardan biri, Infantino'nun CAFA Uluslar Kupası 2025'in belirleyici maçını stadyumdan şahsen izlemesidir. Bu maçın, futbol taraftarları için sadece yılın değil, aynı zamanda bölgenin en büyük olaylarından biri olacağı şüphesiz.

Turnuvanın final aşamasında Özbekistan milli takımının İran'a karşı oynayacağını hatırlatmakta fayda var. Bu maç, 8 Eylül'de Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

