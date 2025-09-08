  1. Siyaset
8 Eyl 2025 14:23

Pezeşkiyan, Tacikistan’ın bağımsızlık yıldönümünü kutladı

Pezeşkiyan, Tacikistan’ın bağımsızlık yıldönümünü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gönderdiği bir mesajda Tacikistan’ın bağımsızlık yıldönümünü bu ülkenin Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’a tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, gönderdiği bir mesajda Tacikistan’ın 34. bağımsızlık yıldönümünü bu ülkenin Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’a tebrik etti.

Mesajında, İran ve Tacik halkları arasındaki kardeşlik, kültürel ve tarihi bağların, çeşitli alanlarda daha geniş işbirlikleri için değerli bir dayanak olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan ayrıca, “İki ülkenin ortak iradesi sayesinde dostane ilişkilerin giderek gelişeceği ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda ilişkilerin daha da genişleyeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

News ID 1930130

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler