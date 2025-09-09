İran’ın yeni Dubai Başkonsolosu göreve başladı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İran’ın yeni Dubai Başkonsolosu Alirıza Mahmudi, Dubai’deki BAE Dışişleri Bakanlığı Ofisi Müdürü Şeyh Maktum bin Buti Al Maktum ile bir görüşme gerçekleştirerek, resmen göreve başladı.

Şeyh Maktum bin Buti Al Maktum, başkonsolos Mahmudi’ye hoş geldiniz diyerek atamasından dolayı ona tebrik etti.

Mahmudi’ye görevlerinde başarılar dileyen Şeyh Maktum bin Buti Al Maktum, BAE ile İran arasındaki güçlü siyasi, ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Taraflar, bu dönemde iki ülke arasındaki ticari ve konsolosluk ilişkilerinin daha da gelişip genişleyeceğini ümit ettiklerini belirttiler.

Mahmudi, daha önce Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)’nda Ulaştırma ve Haberleşme Bölüm Başkanı ve İran Dışişleri Bakanlığı’nda Konsolosluk Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.