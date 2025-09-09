  1. Dünya
9 Eyl 2025 13:54

Siyonist kaynak:

Humus’ta Türk yapımı hava savunma sistemleri hedef alındı 

Humus’ta Türk yapımı hava savunma sistemleri hedef alındı 

Alarabiya’ya konuşan Siyonist bir kaynak, Suriye'nin Humus iline düzenlenen hava saldırısında füze depoları ve Türk yapımı hava savunma sistemleri hedef aldığını ileri sürdü.

Siyonist İsrail'e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.

Alarabiya’ya konuşan Siyonist bir güvenlik kaynağı, Humus’a düzenlenen saldırıda füze depoları ve Türk yapımı hava savunma sistemleri hedef aldığını ileri sürdü.

Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.
 

