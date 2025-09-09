Humus’ta Türk yapımı hava savunma sistemleri hedef alındı 

Siyonist İsrail'e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.
Alarabiya’ya konuşan Siyonist bir güvenlik kaynağı, Humus’a düzenlenen saldırıda füze depoları ve Türk yapımı hava savunma sistemleri hedef aldığını ileri sürdü.
Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.
