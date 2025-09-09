  1. Dünya
Afrika'nın en büyük su barajı Etiyopya'da açıldı

Etiyopya, 10 yıllık bir inşa sürecinin ardından ülkenin en büyük hidroelektrik projesi olan Hedasi Barajı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Etiyopya devlet televizyonu Fana'nın haberine göre, 14 yıl önce yapımına başlanan ve Etiyopya, Mısır ile Sudan arasında zaman zaman gerilime neden olan Hedasi Barajı'nın resmi açılışı Başbakan Ahmed tarafından yapıldı.

Açılış törenine, birçok Afrika ülkesi lideri ve vatandaş katılım gösterdi.

2011'de yaklaşık 4 milyar dolarlık bütçeyle inşa edilmeye başlanan baraj, 1800 metre uzunluğu ve 175 metre yüksekliğiyle Afrika'nın en büyük hidroelektrik projesi oldu.

Barajın tam kapasiteye ulaştığında 5 bin megavatın üzerinde elektrik üretmesi ve ülkenin mevcut enerji üretimini iki katına çıkarması öngörülüyor.

Etiyopya yönetimi, projenin sadece 100 milyondan fazla vatandaşa değil, aynı zamanda komşu ülkelere de fayda sağlayacağını belirtiyor.

Proje, Mısır ve Sudan ile barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tartışmaların merkezinde yer alıyor.

