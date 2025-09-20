Mısır, Gazze’deki Gelişmelere Karşı Hazırlıklarını Artırıyor

Mısırlı yetkililer, Gazze’ye karşı devam eden savaşın yanı sıra Siyonist rejimin Gazze Şeridi sakinlerini topraklarından çıkarma olasılığı ve Tel Aviv’in Mısır topraklarına yönelik muhtemel bir saldırı tehdidi nedeniyle çeşitli senaryolara hazırlıklı olduklarını belirtti.

Raporda, üst düzey bir Mısırlı askeri yetkilinin, bu olasılıklara hazırlık yaparken Mısır ordusunun herhangi bir Filistinliye ateş açmayacağını, ancak 72 saat içinde hedeflenen bölgelere konuşlanacağını ve Sina Çölü’ndeki asker sayısını ile ağır askeri teçhizat miktarını artıracağını ifade ettiği aktarıldı.

Mısır’ın, işgal altındaki Filistin ile sınır bölgesinde askeri güçlerini sergileyerek ve ağır teçhizat konuşlandırarak Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nden Filistinlileri çıkarma girişimlerini engellemeye çalıştığı vurgulandı. Ayrıca, İbranice konuşan kaynaklar daha önce Siyonist rejim ile Mısır arasında bir çatışma olasılığına dair uyarılarda bulunmuştu.