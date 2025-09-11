  1. Dünya
  2. Ortadoğu
11 Eyl 2025 17:11

Hizbullah'tan HTŞ rejiminin iddiasına yalanlama

Hizbullah'tan HTŞ rejiminin iddiasına yalanlama

Lübnan Hizbullah Hareketi, HTŞ rejiminin Şam’da yakalanan kişilerin Hizbullah’a bağlı olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Lübnan Hizbullah Hareketi, HTŞ rejiminin Şam’ın çevresinde yakalanan kişilerin Hizbullah’a bağlı olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, “Daha önce de açıkça duyurduğumuz üzere, Hizbullah’ın Suriye topraklarında hiçbir askeri veya güvenlik varlığı bulunmamaktadır. Bizim tek hedefimiz, Suriye’nin istikrarını ve kardeş Suriye halkının güvenliğini korumaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan direnişi, bu tür suçlamaların amacının, işgalci Siyonist rejimin saldırılarına karşı sessiz kalan Colani rejiminin işbirlikçi tavrını örtbas etmek olduğunu vurguladı.

News ID 1930221

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler