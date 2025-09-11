Lübnan Hizbullah Hareketi, HTŞ rejiminin Şam’ın çevresinde yakalanan kişilerin Hizbullah’a bağlı olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, “Daha önce de açıkça duyurduğumuz üzere, Hizbullah’ın Suriye topraklarında hiçbir askeri veya güvenlik varlığı bulunmamaktadır. Bizim tek hedefimiz, Suriye’nin istikrarını ve kardeş Suriye halkının güvenliğini korumaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan direnişi, bu tür suçlamaların amacının, işgalci Siyonist rejimin saldırılarına karşı sessiz kalan Colani rejiminin işbirlikçi tavrını örtbas etmek olduğunu vurguladı.