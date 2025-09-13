https://tr.mehrnews.com/news/1930252/ 13 Eyl 2025 08:02 News ID 1930252 Ekonomi Ekonomi 13 Eyl 2025 08:02 İran'da dolar güne nasıl başladı? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 99 bin tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 99 bin 300 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1930252 کپی شد İlgili haberler ABD doları kaç tümen oldu? İran'da doların güncel fiyatı İran’da dolar kuru ne kadar? İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru İran Ekonomi
