İran'da doların bugünkü fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 101 bin 100 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 102 bin 680 tümen seviyesinden işlem gördü.
