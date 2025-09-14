  1. Ekonomi
14 Eyl 2025 08:04

İran'da dolar fiyatında son gelişme

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 97 bin 685 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 99 bin  tümen seviyesinden işlem gördü.

