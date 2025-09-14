CHP'nin hedefi 1 milyon! Ankara mitingine saatler kaldı

CHP’de gözler, 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin 15 Eylül’de görülecek davaya çevrildi. Davadan bir gün önce CHP, bugün Ankara'da bir miting yapacak.

“Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!” sloganıyla düzenlenecek” Büyük Ankara” mitingi, saat 17.00'de Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek.

Miting için Ankara ilçelerinde ve çevre illerde il örgütleri ile parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin çalışmaları sürüyor.

Ankara mitingine İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber 81 il başkanı katılacak.

Ayrıca miting öncesi partinin kurultay delegelerinin farklı illerden Ankara'ya sembolik yürüyüşler yapması da planlanıyor. Bu sembolik yürüyüşlerin Ankara'da birleşmesi öngörülüyor. CHP il başkanları ile gençlik kolları başkanlarının, 14 Eylül’deki mitinge katılması ve dava görüldüğü sırada da Genel Merkez’de nöbette olması bekleniyor.

"Kayyıma hayır demek için buluşacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de miting için yaptığı çağrıda, “Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz! Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız. ‘Vesayet Değil Siyaset’ demek için, ‘Kayyıma Darbeye Hayır’ demek için buluşacağız. Tüm Ankaralıları bekliyoruz!” dedi.

