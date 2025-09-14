Kemal Kılıçdaroğlu kurultay davası günü evinde de ofisinde de olmayacak

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin 38. Olağan Kongresi’nin iptali davasının görüleceği yarın evinde de ofisinde de olmayacağını yazdı.

Öztürk, “Mutlak Butlan, Kılıçdaroğlu’nu da yordu. Birkaç günlüğüne eşiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Önceki gün de yazmıştım, karar istenildiği gibi çıksa bile Kılıçdaroğlu, ortamın yatışması için en az bir hafta genel merkeze gitmeyecek” diye yazdı.

Öztürk, “Kılıçdaroğlu nerede? derseniz, Ankara’ya yakın bir ilçede. Yerini özellikle belirtmiyorum. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı öncesi CHP’nin bugün Ankara mitingi yapılacak. Kılıçdaroğlu, Ankara mitingine de katılmayacak. Mitinge davet edildiğine ilişkin de bilgi yok” dedi.