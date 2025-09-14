Brezilya'da İran, Venezuela ve Filistin ile dayanışma toplantısı

Brezilya'nın São Paulo kentinde Brezilya, Venezuela, Şili ve Küba'dan 50'den fazla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

"Emperyalizme Karşı Cephe"nin girişimiyle düzenlenen toplantının başında Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırıda şehit düşen İran vatandaşları için saygı duruşu yapıldı.

"Emperyalizme Karşı Uluslararası Dayanışma ve Ulusların Egemenliği İçin" temasıyla düzenlenen toplantıda, İran, Venezuela, Yemen ve Küba'ya yönelik sert politikalar ve tek taraflı yaptırımlar kınandı, ayrıca Filistin ve Lübnan halklarının mücadelesine destek verildi.

Bu toplantıya katılanlar, ulusların kendi kaderini tayin hakkı, ulusal egemenlik ve büyük güçlerin hegemonyasına karşı mücadele gibi ilkeleri vurgulayan ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "İran ve Venezuela'ya yönelik acımasız yaptırımlar insanlığa karşı bir suçtur ve bu ülkelerin halkları ve hükümetleriyle derin dayanışmamızı beyan ediyoruz. Ayrıca, Filistin halkının Siyonist işgale karşı direnişini savunmak, dünyanın tüm kurtuluş güçleri için devrimci ve insani bir görevdir." ifadesine yer verildi.

ABD ve müttefiklerinin politikalarının Ortadoğu ve Latin Amerika'daki istikrarsızlığın temel nedeni olarak değerlendirildiği bildiride, Küba ve Venezuela'ya yönelik haksız ablukanın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.