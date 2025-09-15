  1. Dünya
  2. Amerika
15 Eyl 2025 19:52

İsrail'in Katar saldırısının ardından Rubio, Doha'yı ziyaret edecek

İsrail'in Katar saldırısının ardından Rubio, Doha'yı ziyaret edecek

Siyonist İsrail'in Katar saldırısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Doha'yı ziyaret edecek.

The Washington Post'a konuşan iki ABD'li kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tel Aviv ziyaretinin ardından yarın Salı günü Katar'a gitmesinin planlandığını söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarına gitmeden önce gazetecilere verdiği demeçte Rubio, Başkan Donald Trump'ın İsrail'in Katar saldırısından memnun olmadığını iddia etmişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

News ID 1930354

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler