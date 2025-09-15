İsrail'in Katar saldırısının ardından Rubio, Doha'yı ziyaret edecek

The Washington Post'a konuşan iki ABD'li kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tel Aviv ziyaretinin ardından yarın Salı günü Katar'a gitmesinin planlandığını söyledi.
İşgal altındaki Filistin topraklarına gitmeden önce gazetecilere verdiği demeçte Rubio, Başkan Donald Trump'ın İsrail'in Katar saldırısından memnun olmadığını iddia etmişti.
İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
