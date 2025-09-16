Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan milli serbest güreş takımına tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yayımladığı bir mesajda, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda milli serbest güreş takımının şampiyon olmasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemizin milli serbest güreş takımının 12 yıl aradan sonra tarihte altıncı kez dünya şampiyonluğunu kazanması, bir kez daha aziz İran’ın adını dünya sporunun onur zirvesine çıkardı ve büyük İran milletinin kalbine sevinç ve gurur armağan etti.

Bu parlak zafer, iman, gayret ve yorulmak bilmeyen çabanın sonucudur ve bu toprakların evlatlarının, her zaman olduğu gibi, zorlu dünya arenalarında da İran İslam Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını dalgalandırma gücüne sahip olduklarını göstermiştir.

Ben de bu değerli başarıyı milli güreş takımının üyelerine, teknik ve idari kadroya, onların kıymetli ailelerine ve aziz İran milletine tebrik ediyor; Yüce Allah’tan tüm vatan kahramanlarımız için sağlık, başarı ve daha nice zaferlerin devamını diliyorum.”