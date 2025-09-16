Mısır’da savaş hazırlığı

Rusya merkezli "RT Arabic" televizyon kanalının haberine göre, Mısır, İsrail rejiminin Katar'a saldırısından sonra Çin yapımı HQ-9B uzun menzilli hava savunma sistemlerini Sina Yarımadası'na konuşlandırdı.

Bu adım, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Mısır'ın her türlü potansiyel tehdide karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

Siyonist haber sitesi Nziv.net, Mısır'ın Sina Yarımadası'na Çin yapımı hava savunma sistemleri konuşlandırarak İsrail ile varılan barış anlaşmasını ciddi şekilde ihlal ettiğini iddia etti.

Nziv.net’e konuşan Siyonist askeri kaynaklar, hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının Katar'da Hamas heyetini hedef alan İsrail hava saldırısıyla aynı zamana denk geldiğini ve Kahire'nin sınırları içindeki olası herhangi bir tehdidi doğrudan bir çatışmaya girmeden önlemesine olanak sağladığını belirtti.

Mısır'ın hava savunma sistemleri konuşlandırarak sınırlarının güvenliğini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor ve bu durum, Mısır'ın benzer bir senaryoyla başa çıkmak için sahip olduğu koordinasyon ve hazırlık düzeyini yansıtıyor.

HQ-9B’nin özellikleri

HQ-9B, Çin Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC) tarafından geliştirildi. Sistem, savaş uçakları, seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzeleri hedef almak üzere tasarlandı. 200 kilometre menzil ve 27 kilometre irtifa tavanı sunuyor. Radar yapısı, aktif elektronik taramalı dizi (AESA) teknolojisi kullanarak düşük görünürlüklü (stealth) hedefleri tespit edebiliyor.

Her lançer sekiz adede kadar füze taşıyabiliyor. Komuta kontrol altyapısı diğer unsurlarla entegre edilebiliyor. Mobil tasarımı sayesinde radar ve komuta birimleri hızlı şekilde yer değiştirerek hayatta kalabilirliği artırıyor. HQ-9B, Türkmenistan, Özbekistan ve Pakistan gibi ülkelerce de kullanılıyor.