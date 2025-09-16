İran ve Pakistan ekonomik işbirliği mutabakatı imzaladı

İran-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu 22. Dönem Toplantısı İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve Pakistan Ticaret Bakanı Kemal Han'ın katılımıyla bugün başkent Tahran'da yapıldı.

Toplantının sonunda İran ve Pakistan arasında ekonomik bağların güçlendirilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Ferzane burada yaptığı açıklamada, ''Toplantıda kültür, sanayi, ticaret, ulaştırma, bilim, turizm ve diğer alanlarda birçok görüşme yapıldı ve iyi anlaşmalar sağlandı.'' dedi.

Pakistan ile ticarette yeni hedef 10 milyar dolar

Pakistan ile ticarette yeni hedef 10 milyar dolar olduğunu belirten Ferzane, ''Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Pakistan'a yaptığı son ziyarette, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabakata varıldı. Şu anda 3,1 milyar dolarlık mutabakatımız var ve bu anlaşmalar yeni hedefe ulaşmanın önünü açacak.'' ifadesini kullandı.

Karayolu taşımacılığı alanında da önemli anlaşmalar imzalandığını duyuran Farzane, "Pakistan topraklarına geçen İran TIR'larının sayısının artırılması, sınır pazarlarının sayısının artırılması, sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması ve ticari yüklerin hacminin artırılması vurgulandı." açıklamasını yaptı.

İranlı Bakan, iki ülke arasındaki liman ve denizcilik işbirliğinin toplantının gündeminde yer aldığını belirtti.