İran'da dolar kuru bugün ne kadar oldu?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran'da Serbest piyasada Amerikan doları 99 bin 645 tümenden alıcı buldu. Dün ise dolar kuru 99 bin 255 tümen seviyesindeydi.
