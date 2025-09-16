Ayetullah Hamanei, milli güreşçileri tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan İran Serbest Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı tebrik mesajında, ''Dünya şampiyonu güreş takımına, göstermiş olduğu olağanüstü çabaları ve takdire şayan davranışları için teşekkür ediyorum. Güç ve maneviyatın birleşimi yüksek değerleri ortaya çıkarır. Aferin size!’’ ifadelerine yer verildi.

İran Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla birinci oldu.

İran takımı son şampiyonluğu 2013 yılında Budapeşte'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda elde etmişti.