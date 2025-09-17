  1. Siyaset
İran'dan Ekvador'a “Devrim Muhafızları” tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, Ekvador yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili kararına tepki gösterdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu sözde “terör örgütleri” listesine aldığını duyurdu.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Zehra Erşadi, Ekvador'un kararını sert bir dille kınadı.

Ekvador yönetiminin kararını ''uluslararası hukuka aykırı olarak'' değerlendiren Erşadi, ''Soykırımcı ve işgalci Siyonist rejim ile ABD'nin etkisi ve baskısı altında alınmış gibi görünen bu karar, Ekvador ve İran arasındaki ikili ilişkilere ciddi zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda hükümetler arası ilişkilerde tehlikeli bir emsal teşkil ediyor ve Ekvador hükümetini uluslararası alanda sorumlu kılıyor.'' dedi.

Erşadi, ABD'nin İran silahlı kuvvetlerine karşı yürüttüğü çirkin kampanyanın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran'ın egemenliğini savunma ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını vurguladı.

