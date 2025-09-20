Trump: Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Trump, görüşme sırasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve 'olumlu sonuçlanmasını beklenen' F-35 görüşmelerinin devamının görüşüleceğini, ve pek çok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışılacağını bildirdi.
Paylaşımında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.
Başkanla, aralarında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu 25 Eylül'de görmeyi dört gözle bekliyorum!
