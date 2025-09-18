  1. Türkiye
18 Eyl 2025 19:32

13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır'dan ortak tatbikat kararı

13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır'dan ortak tatbikat kararı

Türkiye ve Mısır donanmaları, bölgesel güvenlik ve iş birliğini pekiştirmek amacıyla 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de 'Dostluk Denizi' adlı ortak tatbikat düzenleyecek.

Sputnik'e göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlandığını açıkladı.

Açıklamaya göre Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurları ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecek.

News ID 1930441

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler