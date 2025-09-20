Erdoğan ve Netanyahu arasında “Silvan Kitabesi” krizi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında, Türkiye topraklarında bulunan tarihi bir kitabenin mülkiyeti konusunda sert bir söz düellosu yaşandı.

El Cezire'ye göre, Erdoğan, Osmanlı döneminden beri Türkiye’de bulunan ve Kudüs’ten getirildiği söylenen Silvan Kitabesi'nin İsrail’e teslim edilmesine bir kez daha karşı çıktı. Erdoğan, Netanyahu’nun bu kitabeyi talep etmesini “utanmazlık” olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:

“Biz Kudüs’ten bir çakıl taşı bile vermeyiz, o kazınmış tableti hiç vermeyiz.”

Ankara, 1967’den bu yana Kudüs’ü işgal altında tutan İsrail'in bu şehir üzerinde herhangi bir yasal egemenliği bulunmadığını belirterek, bu tür tarihi eserlerin ancak meşru Filistin devletine teslim edilebileceğini savunuyor.

Netanyahu ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Yahudilerin Kudüs ile bağını ispatladığını iddia ettiği bir kitabeyi elinde tuttuğunu, ancak bunu Tel Aviv’e vermeyi reddettiğini söyledi. Hatta 1998 yılında dönemin Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz’dan bu kitabeyi “her ne pahasına olursa olsun” istediğini, ancak ret cevabı aldığını da itiraf etti.

İsrail tarafı yıllardır bu tarihi eseri almak için resmi ve gayriresmi yollarla girişimlerde bulunuyor. Son olarak 9 Mart 2022’de, Siyonist rejim Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ziyaretinden sonra bazı İsrail medyası, Türkiye’nin bu kitabeyi İsrail’e vereceği yönünde sahte haberler yaymış, ancak bu iddialar kısa sürede yalanlanmıştı.