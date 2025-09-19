Macron, İran'ın makul teklifini reddetmek için neden İsrail medyasını seçti?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son zamanda bir İsrail medya kuruluşuna verdiği röportaja tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi’nin paylaşımı şöyle:

“Macron, kendisinin de İran’dan gelen teklifin makul olduğunu kabul ettiği bir öneriyi reddetmek için neden aceleyle bir İsrail televizyon kanalını seçti ve ‘seçilmiş’ izleyicilerine Snapback’in kesin olduğunu garanti etti?”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe akşamı İsrail televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın nükleer dosyasını ve Avrupa Üçlüsü’nün (Almanya, Fransa, İngiltere) İran’a karşı Snapback mekanizmasını etkinleştirme kararını ele aldı.

Macron, Siyonist rejimin Kanal 12’ye yaptığı açıklamada, “Eylül sonunda BM’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Snapback mekanizmasıyla geri dönmesi kesin olacak. Çünkü İran tarafından aldığımız son haberler ciddi değil” iddiasında bulundu.

Macron, diplomatik çabalara atıfta bulunarak, “İran Dışişleri Bakanı, Avrupa güçleriyle anlaşmaya varmak için makul bir öneri sunmaya çalıştı, ancak İran hükümetinin diğer üyelerinden destek alamadı,” diye iddia etti.

Macron ayrıca, Avrupa’nın Snapback mekanizmasını etkinleştirme kararına nükleer olmayan konuları bağlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul ederek, “Hiçbir zaman İran’ın nükleer bomba tehdidini, balistik füzelerini veya bölgedeki yıkıcı eylemlerini hafife almadık” ifadelerini kullandı.