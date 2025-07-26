Fransa, Almanya ve İngiltere liderleri ''İran''ı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Almanya ve İngiltere liderleriyle İran, Gazze ve Ukrayna konularını görüştüğünü açıkladı.

Macron yaptığı paylaşımda, "Büyük krizler karşısında ortaklarımızla koordinasyon sağlıyoruz. Almanya Başbakanı ve İngiltere Başbakanı ile Gazze, İran ve Ukrayna’daki durumu görüştüm. Hep birlikte birlik, beraberlik, istikrar ve sorumlulukla barış ve güvenliği ilerletme kararlılığındayız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin izleyecekleri ortak yol haritasını belirlediklerini, önümüzdeki günlerde koordineli bir şekilde bu adımların atılacağını ifade etti.

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere üçlüsü arasında merakla beklenen nükleer müzakereler, dün İstanbul’da gerçekleşmişti.