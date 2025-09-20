Kassam Tugaylar'ndan İsrail'e: Esirlerinize veda edin

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de yeni bir askeri saldırının başlatmasıyla birlikte Filistin direnişi Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları Siyonist esirlerin yer aldığı "veda fotoğrafını" yayınladı.

Kassam Tugayları daha önce yaptığı açıklamada, Siyonist esirlerin Gazze Şehri'ndeki çeşitli mahallelere dağıtıldığını duyurdu ve İsrail'i, şehri işgal etmeyi amaçlayan askeri saldırılarının sonuçları konusunda uyardı.

Kassam Tugayları, Binyamin Netanyahu'nun kenti işgal etmek için operasyon başlatarak esirleri öldürmeye karar vermesi halinde, tutukluların hayatları ile ilgilenmeyeceklerini belirtti.

İsrail ordusu Cuma günü Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısını genişlettiğini duyurdu.