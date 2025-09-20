''Hazreti Musa'' dizisi start aldı

Yönetmenliğini İbrahim Hatemi Kiya'nın üstlendiği "Musa Kelimullah (a.s)" adlı dizi İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı Peyman Cebelli'nin katıldığı törenle start aldı.

Cebelli burada yaptığı açıklamada, Musa Kulimullah'ın sinema versiyonunun büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Yönetmen Hatemi Kiya da, ''Dizide Hz. Musa'nın doğumundan başlayarak vefatına kadar olan hayatı anlatılacak. Dizi 5 sezondan oluşacak ve bölümler ortalama 50-55 dakika sürecek.'' dedi.

Hatemi Kiya, ''Dizinin ilk sezonunun önümüzdeki bir buçuk-iki yıl içinde yayınlanacağını tahmin ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Musa Kelimullah'ın sinema versiyonunu İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin övgüyle karşıladığını kaydeden Hatemi Kiya, ''İslam Devrimi Lideri'nin güzel sözleri bizim için moral oldu'' diye konuştu.

2024 yapımı Musa Kelimullah, geçtiğimiz sene İran’ın en önemli sinema etkinliği olan Fecr Film Festivali’nde hem jüri hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.