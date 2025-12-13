İran-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesi bölgenin çıkarınadır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Astana'ya yaptığı ziyaret sırasında Kazakistan resmi haber ajansı Kazinform'a röportaj verdi.

Pezeşkiyan, Kazakistan ile İran arasındaki ticarette 3 milyar dolarlık bir rakama ulaşmak için karşılıklı ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın, Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci statüsü aldığını kaydeden Pezeşkiyan, “Avrasya’nın ekonomik ortamı, hem ülkelerimiz hem de tüm üye ülkeler için fırsatlar sunuyor. İran'ın yaklaşık 90 milyonluk büyük bir pazarı var ve bu da Kazakistan için geniş olanaklar yaratıyor” dedi.

Pezeşkiyan, Kazakistan ve Avrasya ülkelerinin ticari açıdan İran için önemli olduğunu dile getirdi.

Kazakistan’ın İran’ın güneyinde inşa edilecek lojisitk terminali kullanabileceğini aktaran Pezeşkiyan, “Ortak ticari hedeflerimize ulaşmak için deniz, demiryolu ve hava yoluyla koridor kurulabilir. Kazakistan'dan güneydeki limana doğru demiryolu hattını genişletebilirsek ve kardeş ve dost Kazakistan için güney limanımızda bir lojistik terminali kurulabilirse, belirlediğimiz ekonomik hedeflere ulaşmamız önemli ölçüde kolaylaşacaktır. Fars Körfezi, Umman Denizi, Hint Okyanusu ve doğu ve batı yönlerine erişim yollarını güvence altına almak için gerekli tüm adımları birlikte atmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, “Kazakistan ve İran, Hazar bölgesinde aktif olarak işbirliği yapmaktadır. Ülkelerimizin Hazar Denizi’nin güvenliğini ve ekolojik dengesini korumadaki rolü nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, Hazar ülkeleri arasında işbirliğinin ortak temelini oluşturmaktadır. Bölgedeki iki kardeş devlet olarak, Hazar Denizi'ni korumak için işbirliği yapmalıyız. Net bir çerçeve kapsamında işbirliği yaparsak Hazar Denizi'nin çevresini korurken ticaret faaliyetlerini yürütebiliriz. Bu çerçeve, kuzeyden güneye uzanan ticaret yollarının gelişmesi ve bölgenin hayati önem taşıyan çevresinin korunması için çok önemli olacaktır."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve tıbbi teknolojiler alanlarındaki ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını kendimiz karşılıyoruz. Bu alanlardaki yeteneklerimizi Kazakistan'a ve diğer İslam ülkelerine aktarabilir, bilimsel ve tıbbi işbirliğini güçlendirebiliriz. Kazakistan, İran ve bölge ülkelerinin daha gelişmiş ülkelerden hiçbir şekilde geri kalmadığına ve birbirimize yardım ederek bu seviyelere ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kazakistan'ın bölgede barış ve işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkıyı övdü.

Tahran-Astana ilişkilerinin önemine değinen Pezeşkiyan, "İran-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesi hem iki ülke hem de bölgenin çıkarınadır" dedi.