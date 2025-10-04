İran yapımı unutulmaz film TRT 2'de yayınlanacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Ekim ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı.

Yayınlanacak filmler arasında Yönetmenliğni Emir Nadıri'nin üstelendiği İran yapımı "Armonika" (Saz Dahani) da yer almaktadır.

Filmi 9 Ekim Perşembe günü saat 21.30'da izeleyebilirsiniz.

Filmin konusu

Özet. İran'ın güneş içindeki güney bölgesinde yaşayan bir çocuğa yurtdışından Japon yapımı bir armonika gelir. Armonikaya bir kez olsun dokunmak isteyen çocuklar arasında rekabet ve güç savaşları ortaya çıkar.