UAEA ile işbirliği yolu askıya alınacak

İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Milli Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki son durum ve Siyonist rejimin kötü eylemlerinin ele alındığı toplantıda, İran İslam Cumhuriyeti'nin mevcut durumda bölgesel barışı ve istikrarı sağlamak için elinden geleni yapacağı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran’ın nükleer programıyla ilgili uygunsuz tutumu masaya yatırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın UAEA ile işbirliği yapmasına ve sorunun çözümüne yönelik planlar sunmasına rağmen, Avrupa ülkelerinin eylemleri nedeniyle Ajans ile işbirliği yolu fiilen askıya alınacak.

Dışişleri Bakanlığı'na da, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla Milli Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde istişarelerini sürdürme görevi verildi.

