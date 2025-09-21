Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan salı günü New York yolcusu

İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, X sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu.

Senayi "Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, salı günü okulların açılış zili çaldıktan sonra New York’a hareket edecek ve çarşamba sabahı (yerel saatle, Tahran saatiyle akşam) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yapacak. Ayrıca çeşitli ülkelerin devlet başkanları, BM Genel Sekreteri ile görüşmeler ve istişarelerde bulunacak; düşünce kuruluşlarıyla toplantılar ve yurt dışında yaşayan bazı İranlı topluluklarla da buluşmalar gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı