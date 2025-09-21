Yeni demiryolu hattı Türkiye sınırına bağlanacak

Yeni demiryolu projelerine dair bilgi veren Batı Azerbaycan Valisi Rıza Rahmani, ''Batı Azerbaycan eyaletinde Urmiye'yi Salmas'a bağlayan son demiryolu projesi izin aşamasındadır. Bu hat tamamlanırsa Bazargan kapısı ve ardından Türkiye sınırına bağlanacak’’ dedi.

Rahmani, ''Şu anda Marağe-Urmiye demiryolu hattının Nağde'de de bir istasyonu bulunmaktadır ve gelecekte bu güzergah Piranşehr'e, Temerçin sınırına ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kadar uzatılacaktır.'' ifadesini kullandı.