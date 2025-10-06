İran, Türkmenistan ve Özbekistan arasında yeni demiryolu işbirliği prosedürü imzalandı

İran Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Cebbarali Zakiri, Türkmenistan Demiryolu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Silap Norberdiyev ve Özbekistan Demiryolu Yönetim Kurulu Başkanı Zofer Nerzulayev’in katılımıyla, Türkmenistan ve Özbekistan sınırları içerisinde “İran Vagonlarının Seyri, Kayıt ve Denetimi” konulu yeni bir prosedür imzalandı.

Bu prosedür, üç ülke arasındaki demiryolu kapasitesinin daha etkin kullanımı ve uluslararası demiryolu taşımacılığının artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmaya göre, taraflar uluslararası demiryolu yük taşımacılığını ilgili anlaşmalar temelinde gerçekleştirmeyi ve İran vagonlarının farklı teknik özelliklerine göre (kapalı, tank, tahıl ve konteyner taşıyan vagonlar) Türkmenistan ve Özbekistan topraklarındaki hareketini kabul etti. Ayrıca, 1520 mm hat genişliğine sahip devlet ya da özel sektör vagonları ve bogilerle ilgili düzenlemeler de netleştirildi.

Önemli bir madde olarak, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde üretilen İran yapımı vagon ve bogilerin Türkmenistan ve Özbekistan topraklarında periyodik bakım şartlarına uyularak ve tarafların yazılı onayı ile kullanılabilmesi sağlandı. Bu durum özellikle paketli, dökme ve sıvı yüklerin taşınmasında önemli kolaylıklar sunuyor.

Prosedür, İran vagonlarıyla her iki ülkenin iç noktalarına yapılan taşıma ile Türkmenistan ve Özbekistan topraklarından transit yük taşımacılığında yerel vagonlara aktarma (transshipment) işlemlerini de kapsıyor.

Buna ek olarak, Serahs (Serehs) İstasyonu’nda 1435 mm hat genişliğinden 1520 mm’ye vagon bogisi değişimi usulleri belirlendi. Buna göre, bogiler İran tarafından temin edilecek ve Türkmenistan ile Özbekistan bu bogiler için kullanım ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Prosedürde ayrıca, ölçü dışı, tehlikeli, özel ve hacimli yüklerin taşınması, vagonların kabul edilmeme koşulları, değişim ve periyodik bakımları uluslararası ve ilgili ülkelerin iç mevzuatına uygun şekilde düzenlendi. Amaç, güvenli ve standartlara uygun demiryolu taşımacılığını sağlamaktır.