İrlanda, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin kararını olumlu karşıladı

Katar'ın El Cezire televizyouna göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, "Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

İsrail’in Gazze’de on binlerce kişiyi katlettiği soykırım devam ederken, Filistin’i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu. İngiltere de Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını bildirdi.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino'nun da New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmaya hazırlandıkları belirtiliyor.