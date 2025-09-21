İran kızılala balığı türleri nelerdir?

Kızılala balığı (Alabalık veya Trout), Oncorhynchus, Salmo ve Salvelinus cinslerine ait çok sayıda etçil tatlı su ışın yüzgeçli balık türü için kullanılan genel bir addır.

Hızlı akan dere ve akarsuların popüler balıkları olan kızılala bol oksijen ihtiyacı gösterdiklerinden dolayı soğuk ve temiz suları sever. Tatlı su kökenli balıklar olup bazı türleri denizlere beslenme göçleri yapar. Geniş bir coğrafyaya dağılmış olan kızılalaların çok sayıda değişik türleri mevcuttur.

İran'daki Kızılala Türleri

İran, her biri kendine özgü özelliklere sahip birçok kızılala türüne ev sahipliği yapmaktadır. kızılala avı sezonunda avlanabilecek en popüler türler şunlardır:

Kırmızı Benekli Kızılala: İran'ın yerli ve popüler türlerinden biri olan bu balık, soğuk ve berrak dağ sularında bulunur. Muhteşem özellikleri ve boyutları ile balık tutkunlarının görmek isteyeceği bir balığı türüdür.

Gökkuşağı Kızılala balığı: Birçok İran suyunda bulunan ve agresif davranışları ve farklı koşullara uyum sağlaması nedeniyle birçok balıkçı tarafından tercih edilen, dayanıklı, çiftliklerde yetiştirilen bir türdür.

Kahverengi Kızılala balığı: Özellikle serin mevsimlerde derin nehirlerde ve göllerde hızı ve zekâsıyla dikkat çeken bir diğer popüler türdür.

Kızılala av sezonu ne zaman başlıyor?

Kızılala av sezonu resmi olarak Mart ayında başlar ve yaz boyunca devam eder.

İran'da kızılala avlamak için en iyi yerler:

Haraz Nehri: Bu nehir Mazandaran eyaletinde bulunur ve başkent Tahran’a yakındır. Haraz Nehri, Demavend Dağı'nın güneyindeki Lar Vadisi'nden doğar. Bu nehir, gökkuşağı ve kırmızı benekli gibi kızılala türlerine ev sahipliği yapar.

Nesen Nehri: Nesen Nehri Vadisi, Tahran'ın kuzeyi ve kuzeybatısında ve Siah Bişe yakınlarında akar. Bu bölge, kırmızı benekli ve gökkuşağı kızılbalığı türleri için iyi bir avlanma yeri olarak kabul edilir.

Nimrud Nehri: Bu nehir, Firuzkuh şehrinin12 kilometre güneybatısında yer alır ve Tahran'daki ideal balıkçılık alanlarından biridir. Katuzan Dağları'ndan doğan ve Firuzkuh Nehri’ne akan Nimrud Nehri’nde gökkuşağı kızılala balığı ve sarıkuyruk balığı bulunur.

Cacrud Bölgesi'ndeki Kemerd Şelalesi: Rudehen şehrine yakın ve 20 kilometre uzaklıkta, çok güzel bir şelaleye sahip Kemerd köyü bulunmaktadır. Kemerd Şelalesi ve nehri, güzelliğinin yanı sıra kızılbalık avcılığı için en iyi yerlerden biri olarak kabul edilir.

Demavend'daki Tar ve Havir Gölü: Bu göl, Demavend şehrine 30 kilometre uzaklıkta olup balıkçılık için uygun bir yerdir. Bu gölde her çeşit kızılala balığı bulunmaktadır.

Kızılala Balığının Faydaları

Kızılala, lezzetli ve besleyici bir balık türüdür. İçerdiği omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) kalp sağlığını korur, inflamasyonu azaltır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Yüksek protein içeriği kas gelişimine yardımcı olurken, düşük kalorisi kilo kontrolünü destekler. Zengin vitamin ve mineralleri (B vitaminleri, D vitamini, selenyum, potasyum) bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji seviyelerini artırır ve kemik sağlığını korur. Bu balık, kalp sağlığını destekleyen besinlerle doludur ve cilt sağlığına olumlu etkiler sağlar. Ayrıca, kas gelişimi ve onarımına katkıda bulunur. Ancak, cıva içeriği ve alerji riski gibi bazı durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekir.

İran’da kızılala balığı yetiştiriciliği

Kızılala, tatlı su balıklarının en fazla ekonomik değere sahip balıklarıdır. Günümüzde besin kaynaklarındaki artış oranının artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması insanoğlunun besin kaynağı olarak balık üretim faaliyetlerine daha fazla yönelmelerine neden olmuştur.

Yayınlanan verileri göre dünya kızılala balığının yaklaşık yüzde 28'i İran'da üretiliyor. Ülkemizde kızılala balığı Mazenderan, Gilan, Kohgiluyeh ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari gibi eyaletlerde yetiştirilir.

İran Balıkçılık Örgütü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Müdür Yardımcısı Mehdi Şekuri, ''Uygulanan başarılı yönetimle bugün su ürünleri yetiştiriciliğinin bazı dallarında dünyada birinci sıraya yerleşmiş durumdayız.’’ dedi. Mehdi Şekuri, "Tatlı su kızılala balığı üretiminde dünyada birinci sıradayız" ifadesini kullandı.

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nden Mahmud Hafıziye ise, "Ülkede yılda yaklaşık 200 bin ton kızılala balığı üretiliyor ve bu açıdan bakıldığında İran dünyada birinci sırada yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Kızılala balığı ürünleri ihracatı

Kızılala balığı, İran'ın çeşitli ülkelere ihracat yaptığı en önemli su ürünlerinden biridir. Son istatistiklere göre, Irak, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman ve Çin bu ürünün ana pazarları arasındadır. İran balıklarının yüksek kalitesi ve ülkedeki elverişli üretim koşulları sayesinde bu ülkelere ihracat artmaktadır.