Snapback’ten önce yaptırımları aşacak mekanizmalar oluşturduk

Uluslararası ilişkiler uzmanı Hüseyin Kenani Mukaddem, İran’ın Snapback mekanizması devreye girmeden önce yaptırımları aşmak için çeşitli mekanizmalar geliştirdiğini ve bu sayede petrol satışı ve uluslararası ticaret için uygun altyapıyı kurduğunu söyledi.

Kenani Mukaddem, Snapback mekanizmasının devreye girmesiyle birlikte yaptırımların yeniden uygulanmasının İran’ın ekonomi ve siyasetine etkilerini değerlendirdi. Uzman konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Yaptırımlar yeni bir mesele değil. İslam Devrimi’nden sonra Amerika tarafından ülkemize karşı farklı adlarla birçok yaptırım uygulandı; D’Amato, ILSA, KATSA gibi çeşitli yasalarla yaptırımlar yürürlüğe konuldu. Aynı şekilde Avrupa Birliği de İran’a karşı farklı alanlarda yaptırımlar uyguladı. Ancak Snapback mekanizmasıyla ilgili yaptırımlar, BM’nin 2231 sayılı kararı çerçevesinde oluşturulan yaptırımlardır.”

Kenani Mukaddem, 2231 sayılı kararın daha önce İran’a karşı alınmış 6 yaptırım kararına dayandığını belirterek, bu yaptırımların geri dönmesinin kaçınılmaz olarak İran’a sınırlamalar getireceğini, çünkü BM üyelerinin bu yaptırımlara uymak zorunda olduğunu, Çin ve Rusya’nın da bu kurallara tabi olduğunu söyledi.

Kenani Mukaddem şunları ekledi:

“İran, son dönemde yaptırımlara karşı koymak için çeşitli mekanizmalar geliştirdi. Petrol satışı ve uluslararası ticaret konusunda etkili yapılar oluşturduk. Ancak hâlâ bankacılık alanında bazı kısıtlamalarımız var. Bu sorunlar söz konusu yaptırımlarla doğrudan ilişkili değil; FATF onaylanmadığı sürece uluslararası mali ve finansal işlemleri tam anlamıyla gerçekleştiremiyoruz.”

İran, Yeni Küresel Ekonomik Güç Merkezlerinin İçinde Yer Alıyor

Kenani Mukaddem, küresel ekonomik düzende değişimlerin yaşandığını ve İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS gibi yeni güç merkezlerinde yer aldığını, bu nedenle bu ittifaklar sayesinde yaptırımların etkisiz hale getirilebileceğini belirtti.

BM yaptırımlarının geri dönmesi durumunda İran’ın BM Şartı’nın 7. Bölümü altına alınabileceğini ve bunun ABD ile NATO’ya İran’a karşı askeri operasyonlar düzenleme fırsatı verebileceğini ifade eden uzman, bu konuda Çin ve Rusya’nın İran’a karşı baskıya ve askeri müdahaleye açıkça karşı çıktığını ve bu sürecin eski Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yanlış politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Kenani Mukaddem, mevcut durumda ne müzakere imkânı kaldığını ne de Çin ve Rusya’nın veto hakkının işe yaradığını belirtti.

Uluslararası Çifte Standartlar

Kenani Mukaddem, uluslararası alanda uygulanan çifte standartlara da değinerek “Gazze’de katliam yapan, NPT’ye taraf olmayan, nükleer silah bulunduran ve terör faaliyetleri yürüten Siyonist rejim hiçbir baskıya maruz kalmazken; tüm yükümlülüklerini yerine getiren, barışçıl nükleer faaliyetler yürüten ve terörle mücadelede önemli adımlar atan İran’a karşı tüm dünya baskı kuruyor. Bu açık bir çifte standarttır ve kabul edilemez.”dedi.

Son olarak, İran Cumhurbaşkanı’nın BM Genel Kurulu için yapacağı New York ziyareti hakkında konuşan Kenani Mukaddem, bu platformda BM’nin çifte standardını dünyaya göstermesi ve gerekli çözümleri sunması gerektiğini ifade etti.