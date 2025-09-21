Ayetullah Hamanei, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Tebrik mesajında, ''Sizin ve serbest güreşteki kardeşlerinizin büyük azmi ve gayreti millete sevinç, ülkeye onur kazandırdı.'' ifadesine yer verildi.

Ayetullah Hamanei, Dünya Güreş Şampiyonası'nda İran’a madalya getiren milli sporculara teşekkür etti.

2025 Dünya Güreş Şampiyonası, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde devam ederken, İran Grekoromen Güreş Takımı, ülkemizin serbest güreş takımının ardından dünya şampiyonu unvanını erken kazandı.