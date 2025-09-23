Pezeşkiyan Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan, yayımladığı mesajlarda Suudi Arabistan’ın Ulusal Günü’nü Kral, Veliaht Prens ve Suudi halkına kutladı.

Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud’a gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: “İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki çok sayıdaki ortak nokta, iki Müslüman halkın dostluğunun sağlam temeli olup ortak bağların güçlenmesini sağlamaktadır. Karşılıklı çabalar sayesinde tüm alanlarda ilişkilerin giderek artan ölçüde gelişmesine tanıklık olmamızı temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a gönderdiği mesajında, mevcut imkânlardan azami faydalanılarak ve ortak çabayla iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin daha da gelişmesini temenni etti.