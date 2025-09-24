İran'ın nükleer meselesinin çözümü diyalogdan geçmekte

Çin’in Tahran Büyükelçisi Zhong Peiwu, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ABD ve bazı Batılı ülkelerin İran’a karşı snapback mekanizmasını yürürlüğe geçirme girişimleriyle ilgili Pekin’in tutumu anlattı.

Büyükelçi Zhong Peiwu, “İran tarafının, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadıklarına dair beyanına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına da saygı duyuyoruz” dedi.

Zhong Peiwu, İran’ın nükleer meselesinin karmaşık bir konu olduğunu ve bunun çözümünün yalnızca siyasi yollar ve diyalogdan geçtiğini vurguladı.

Çin’in Tahran Büyükelçisi, “Çin, her zaman bu sorunun çözümünü destekleyen sorumlu bir ülke olarak, bir kez daha bu konunun müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguluyor” ifadesini kullandı.

Zhong Peiwu, “Biz baskı ve yaptırımlara karşıyız ve tarafların çıkarlarıyla uyumlu olmayan yasadışı yaptırımların sonuç vermeyeceğine inanıyoruz. Çin, bu meselenin diyalog ve işbirliği yoluyla çözüme ulaşması için yapıcı rolünü oynamaya devam edecektir” ifadelerinde bulundu.