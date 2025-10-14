  1. Video
Direniş liderleri serbest bırakılan Filistinli esirleri karşıladı

Filistinli direniş liderleri, Siyonist rejimin hapishanelerinden serbest bırakılan esirleri karşıladı.

