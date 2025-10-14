https://tr.mehrnews.com/news/1931307/ 14 Eki 2025 07:33 News ID 1931307 Video Video 14 Eki 2025 07:33 Direniş liderleri serbest bırakılan Filistinli esirleri karşıladı Filistinli direniş liderleri, Siyonist rejimin hapishanelerinden serbest bırakılan esirleri karşıladı. indir 9 MB News ID 1931307 کپی شد İlgili haberler Üç esir takası anlaşmasında yaklaşık 4 bin Filistinli esir serbest bırakıldı Serbest bırakılan 154 Filistinli esir Mısır’a geçti Ramallah'ta büyük coşku! İki evladının özgürlüğünü gözyaşlarıyla bekleyen Filistinli anne Filistinli mahkumların annelerinin gözyaşlı bekleyişi Ekler Filistin (1) direniş (1) Hamas Siyonist İsrail esir takası
