Üç esir takası anlaşmasında yaklaşık 4 bin Filistinli esir serbest bırakıldı

Filistinli kaynaklar, direnişin Aksa Tufanı Operasyonu sırasında elde ettiği üç esir takası anlaşması kapsamında toplam 3 bin 985 Filistinli esirin işgalci rejim hapishanelerinden serbest bırakıldığını açıkladı.

Söz konusu kaynaklar, bu esirlerden 486'sının müebbet, 319'unun ise uzun süreli hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Filistinli kaynaklar, esirlerden 297'sinin çocuk, 114'ünün Filistinli kadın olduğunu, serbest bırakılan esirlerden 33'ünün ise müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

Serbest bırakılan esirlerin 2 bin 724’ü Gazze Şeridi sakinleri olup, 7 Ekim sonrası Siyonist işgalciler tarafından tutuklanmıştı.

