Serbest bırakılan 154 Filistinli esir Mısır’a geçti

Filistinli Esirler Dairesi, Siyonist rejimin hapishanelerinden serbest bırakılan 154 Filistinli esirin Mısır’a giriş yaptığını duyurdu.

El Meyadin’e göre, Siyonist rejim ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında rejimin hapishanelerinden serbest bırakılan 154 Filistinli esirin sınır dışı emrini uygulamak üzere Mısır’a geçtiğini bildirdi.

Serbest bırakılanlar arasında, 2021 yılında Gilboa hapishanesi’nden kaçış operasyonu “Özgürlük Tüneli”nin sorumlusu olan Mahmud el-Arida’nın ismi de yer alıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün 20 Siyonist esirin serbest bırakılmasına karşılık yaklaşık 2 bin Filistinli esir rejim hapishanelerinden özgürlüğüne kavuştu.

