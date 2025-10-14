Serbest bırakılan 154 Filistinli esir Mısır’a geçti

El Meyadin’e göre, Siyonist rejim ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında rejimin hapishanelerinden serbest bırakılan 154 Filistinli esirin sınır dışı emrini uygulamak üzere Mısır’a geçtiğini bildirdi.

Serbest bırakılanlar arasında, 2021 yılında Gilboa hapishanesi’nden kaçış operasyonu “Özgürlük Tüneli”nin sorumlusu olan Mahmud el-Arida’nın ismi de yer alıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün 20 Siyonist esirin serbest bırakılmasına karşılık yaklaşık 2 bin Filistinli esir rejim hapishanelerinden özgürlüğüne kavuştu.