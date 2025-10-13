  1. Video
13 Eki 2025 13:44

Ramallah'ta büyük coşku!

Ramallah'ta büyük coşku!

Serbest bırakılan Filistinli esirler Ramallah kentinde binlerce kişinin sevgi gösterisiyle karşılandı.

indir 2 MB

News ID 1931281

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha